Radio Bruno: “Gudmundsson torna in gruppo. La Fiorentina lo ha studiato”

Per Albert Gudmundsson questa sarà una stagione fondamentale. L'islandese dopo una prima annata fiorentina caratterizzata da alti e bassi, è stato riscattato. Pioli e tutti i tifosi puntano molto sul ragazzo, e la sua condizione fisica dovrà essere al 100%. Lo scorso anno non è mai stato così, come ricorda Radio Bruno. Per questo la Fiorentina, attraverso le strumentazioni del Viola Park, ha studiato nei dettagli il fisico dell'ex Genoa, al fine di averlo sempre, o quasi, al massimo fisicamente.