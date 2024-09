Radio Bruno: “Fiorentina in ritiro in vista del match contro la Lazio”

Raffaele Palladino ha indetto un mini ritiro per la Fiorentina, in vista della partita di domani con la Lazio. Come riporta Radio Bruno, infatti, il tecnico viola ha ben chiara l'importanza del match con i biancocelesti. Per aumentare la concentrazione dei propri giocatori, li tratterrà al Viola Park in vista della partita di domani. Lo aveva già fatto prima della gara col Monza, quando i giocatori anche in quella occasione erano rimasti a dormire all'interno del Viola Park. Niente di punitivo, dunque, ma un modo per stare uniti in vista di una partita importante in questo avvio di stagione viola. Per di più in questo caso sussistono anche motivi logistici, visto l'orario della partita fissato alle 12.30.