Radio Bruno: “De Gea ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028”

Un'ottima notizia in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Radio Bruno David De Gea ha rinnovato il contratto con la società gigliata. Sono giorni di caos a Firenze, con la questione allenatore che ha scosso la piazza. Il rinnovo dell'estremo portiere spagnolo è una bella notizia per il tifo viola. L'ex Manchester United ha firmato fino al 2028. L'emittente sottolinea che non sia un caso che il rinnovo sia arrivato dopo le dimissioni di Raffaele Palladino