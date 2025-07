R.Galli: “Viola, un cantiere ambizioso. Finalmente aria da grande squadra”

"La Fiorentina sta lavorando bene per ritagliarsi uno spazio importante. La squadra resta un cantiere aperto, ma ci sono i presupposti per una stagione tutta da vivere".

Ripensando alla stagione appena conclusa, Galli non ha risparmiato qualche critica alla gestione passata, evidenziando una certa discontinuità, soprattutto sul piano del gioco: "La scorsa stagione la Fiorentina ha fatto sognare, ma senza continuità. È stata carente sotto l’aspetto del gioco". In questo contesto, l’arrivo di un allenatore navigato come Pioli rappresenta per lui un elemento chiave: "Credo che Pioli, con la sua esperienza, sa che questo gruppo, per essere concorrenziale con certe squadre, deve avere una certa identità".