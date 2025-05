R. Galli: “Pradè ha fatto bene. Palladino non può accontentarsi dei punti in più”

Galli ha poi messo in discussione la narrazione del miglioramento basato solo sui numeri: "Non mi aspetto da Palladino, che è un allenatore ambizioso, che si accontenti di dire di aver fatto più punti della scorsa stagione. E non credo che i tifosi accetterebbero una simile impostazione".

Infine, una riflessione sulle ambizioni della squadra: "Non credo che progetti come quello dell’Atalanta siano inarrivabili. La Fiorentina ha dimostrato, soprattutto quest’anno, di potersi giocare certe posizioni di classifica. Non vedo perché non potrebbe competere con club come Inter, Napoli o Milan. E per quanto riguarda un’eventuale dimissione di Palladino? Non credo possa accadere. Nel calcio di oggi, non è qualcosa che fa parte della quotidianità".