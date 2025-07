R.Galli: “Pioli non vuole una rosa extra-large. Mandragora per me rinnoverà”

"La Fiorentina ha una rosa enorme, e Pioli non la vuole. C'è un lavoro da fare non semplice, e questo porta via energia di lavoro alla dirigenza. Il mercato in entrata è statico, ma non è una novità. Pioli voleva studiare la rosa per capire un po' il gruppo. Poi dopo i rinnovi, gli acquisti, e l'aver scavallato la clausola di Kean, ha consegnato allo staff una bella ossatura. Non mi precccuperei se arrivasse qualcosa anche dopo Ferragosto. I nomi principali mi sembrano Kessiè e Sohm, per i quali la Fiorentina continua a lavorare. Non mi sorprenderebbe che la Fiorentina abbia in serbo dei nomi a sorpresa. Mandragora per me rinnoverà, ma anche qui, non credo che sia una cosa che verrà risolta a breve termine. Nel caso contrario vedremo se riceverà una proposta interessante, o se la Fiorentina prenderà due centrocampisti"