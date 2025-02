R. Galli: “Pazzesco ciò che è successo. La Fiorentina può puntare alla Champions”

La Fiorentina si esalta in partite come quelle di ieri, e questo crea un meccanismo psicologico importante. Ieri è stato tutto millimetricamente perfetto. L'Inter non è stata superficiale, ma ha avuto troppa leggerezza. La Fiorentina aveva capito che l'Inter era vulnerabile in alcuni punti dove uno come Kean poteva fare male, e la leggerezza dell'Inter ha pagato con un risultato perfetto per la Fiorentina. La squadra di Palladino ha meritato questa vittoria. Tanti meriti vanno anche a Palladino; da 9 in pagella. Gudmundsson? In una Fiorentina come quella di ieri fatichi ad inserirlo; lui dovrà essere bravo a ritagliarsi lo spazio e lottare per il posto altrimenti rischia. La Fiorentina ha la possibilità di cambiare modulo anche in base alle esigenze; le occasioni non mancheranno per nessuno.