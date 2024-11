R.Galli: “Jolly usato con l’Apoel, con il Verona serve ripartire al massimo”

Le sconfitte non fanno mai bene, ma capisco l’interpretazione che si sta cercando di dare a quella di Cipro. Sei tornato con i piedi per terra e puoi continuare questo cammino pazzesco in modo concreto e non da sognatore, correggendo le cose sbagliate. Già con Il Verona secondo me ripartirà la striscia positiva della Fiorentina, meglio aver giocato il “jolly” con l’Apoel .

È uno dei temi della Fiorentina di Palladino. Il tecnico odia differenziare riserve e titolari, ma è evidente che ci siano. Quella che chiamiamo Fiorentina B ha delle grosse lacune, ci sono calciatori che non sono adatti a questo tipo di squadra. Palladino non deve essere cosi radicale com’è stato a Cipro, cambiando tutto l’undici a seconda della Conference. Biraghi e Kayode? Anche in questo caso serve analizzare la questione su due binari. Per togliere Biraghi, Palladino ha sacrificato Gosens mettendolo terzino e non esterno, non è da tutti