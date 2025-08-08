Riccardo Galli, ospite negli studi del Pentasport, ha commentato le mosse di mercato della Fiorentina e lo stato della squadra alla vigilia della nuova stagione.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli “Con Pioli salto di qualità. Sohm acquisto mirato”
news viola
R. Galli “Con Pioli salto di qualità. Sohm acquisto mirato”
Le parole del noto giornalista, Riccardo Galli, ai microfoni del Pentasport: "Pioli salto di qualità, Sohm è ciò che la Fiorentina voleva adesso"
Mercato e preparazione—
Sono curioso di capire a che punto sia questa nuova squadra, al di là del test con il Manchester United. La preparazione si chiude con idee chiare, anche sull’atteggiamento da adottare all’inizio della stagione. Attendo con interesse di vedere Sohm: può dare un apporto tattico e tecnico importante e sarà interessante capire in quale zona del campo giocherà. La Fiorentina ha investito molto su di lui: non sarà stata l’unica opzione, ma è il profilo voluto in questa fase di mercato
Pioli, il vero colpo—
Con Pioli la Fiorentina ha fatto un passo avanti importante. È un allenatore di prima fascia: oggi è qui, ma avrebbe potuto guidare anche la Nazionale. La sua presenza dà solidità e può portare una crescita anche sul campo.
Beltran, situazione in bilico—
La cessione non è semplice. La volontà del giocatore pesa molto: senza una soluzione, tutti sarebbero scontenti. La Fiorentina si ritroverebbe un esubero, mentre Beltran rischierebbe di giocare poco.
Il centrocampo—
Fredrup? Viste le richieste del Genoa e l’investimento per Sohm, lo vedo improbabile. Le mosse dipendono dalla situazione di Mandragora. Giocatori come Ndour e Richardson, sotto la guida di Pioli, possono crescere e valorizzare il proprio potenziale.
L'attacco—
Ad oggi Gudmundsson gioca alle spalle di Kean e Dzeko. Non mi aspettavo Dzeko titolare con Kean, ma lui è arrivato per essere l’attaccante della Fiorentina e questa è stata una bella sorpresa. Ora si cerca un vice Kean e, in caso di partenza di Beltran, una seconda punta
Obiettivi stagio.nali—
Non amo fare pronostici prima dell’inizio del campionato, ma la Fiorentina può puntare a qualcosa di più della Conference
Gudmundsson, uomo in più—
Pioli sta già delineando il suo ruolo. Ha tanta fiducia e dovrà portare qualità e gol. Con le sue doti può fare la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA