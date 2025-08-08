R. Galli “Con Pioli salto di qualità. Sohm acquisto mirato”

Le parole del noto giornalista, Riccardo Galli, ai microfoni del Pentasport: "Pioli salto di qualità, Sohm è ciò che la Fiorentina voleva adesso"

Riccardo Galli, ospite negli studi del Pentasport, ha commentato le mosse di mercato della Fiorentina e lo stato della squadra alla vigilia della nuova stagione.

Fredrup? Viste le richieste del Genoa e l’investimento per Sohm, lo vedo improbabile. Le mosse dipendono dalla situazione di Mandragora. Giocatori come Ndour e Richardson, sotto la guida di Pioli, possono crescere e valorizzare il proprio potenziale.