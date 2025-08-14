Nel corso di Pentasport su Radio Bruno, Riccardo Galli ha analizzato le mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sull’ipotesi di un arrivo di Piccoli in attacco:
R. Galli: “Con Piccoli, attacco a cinque stelle. Mandragora cambia tutto”
"Prendere un giocatore alla Piccoli? Sarebbe un grande segnale, da grande squadra. Siamo alla fine del mercato, la Fiorentina deve fare le ultime modifiche alla rosa. Piccoli, se preso a completamento di reparto, sarebbe una bellissima operazione. Ha un potenziale ancora inespresso, ma è già tutt’oggi un attaccante di livello. Con Piccoli sarebbe un attacco a cinque stelle."
Galli ha evidenziato come il club stia lavorando con lucidità anche a centrocampo:
"Con la permanenza di Mandragora, la Fiorentina è sostanzialmente a posto, a meno di clamorose opportunità a fine mercato. Tatticamente, la Fiorentina sta facendo un mercato molto intelligente. Un anno fa, a Ferragosto, con Conference e campionato in arrivo, la squadra doveva fare ancora gran parte del mercato."
Sul possibile impiego di Mandragora, Galli ha sottolineato la duttilità di Stefano Pioli:
"Mandragora eventualmente in panchina? Pioli è molto duttile. La Fiorentina potrebbe pure optare per un centrocampo a tre. Questa squadra offre tante possibili soluzioni."
Infine, un passaggio su Dodò e Comuzzo:
"Non credo ci saranno scossoni da qui a fine mercato. Con Pioli credo possa nascere un gran feeling e si potrà lavorare anche sul rinnovo. Per Comuzzo possono arrivare offerte importanti, ma la Fiorentina ha dimostrato di saper resistere."
