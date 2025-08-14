R. Galli: “Con Piccoli, attacco a cinque stelle. Mandragora cambia tutto”

Piccoli, Mandragora, Comuzzo e Dodò: le parole di Riccardo Galli

Redazione VN 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 18:37)

Nel corso di Pentasport su Radio Bruno, Riccardo Galli ha analizzato le mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sull’ipotesi di un arrivo di Piccoli in attacco:

"Prendere un giocatore alla Piccoli? Sarebbe un grande segnale, da grande squadra. Siamo alla fine del mercato, la Fiorentina deve fare le ultime modifiche alla rosa. Piccoli, se preso a completamento di reparto, sarebbe una bellissima operazione. Ha un potenziale ancora inespresso, ma è già tutt’oggi un attaccante di livello. Con Piccoli sarebbe un attacco a cinque stelle."

Galli ha evidenziato come il club stia lavorando con lucidità anche a centrocampo:

"Con la permanenza di Mandragora, la Fiorentina è sostanzialmente a posto, a meno di clamorose opportunità a fine mercato. Tatticamente, la Fiorentina sta facendo un mercato molto intelligente. Un anno fa, a Ferragosto, con Conference e campionato in arrivo, la squadra doveva fare ancora gran parte del mercato."

Sul possibile impiego di Mandragora, Galli ha sottolineato la duttilità di Stefano Pioli:

"Mandragora eventualmente in panchina? Pioli è molto duttile. La Fiorentina potrebbe pure optare per un centrocampo a tre. Questa squadra offre tante possibili soluzioni."

Infine, un passaggio su Dodò e Comuzzo:

"Non credo ci saranno scossoni da qui a fine mercato. Con Pioli credo possa nascere un gran feeling e si potrà lavorare anche sul rinnovo. Per Comuzzo possono arrivare offerte importanti, ma la Fiorentina ha dimostrato di saper resistere."