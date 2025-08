R.Galli: “Beltran un’occasione da non perdere. Dodò rimarrà con le motivazioni”

"Un altro centrocampista credo sia lecito aspettarselo. Ci sarà inoltre un mercato in uscita, Mandragora è un giocatore importante, ma ancora dobbiamo capire come si svilupperà il rinnovo. Sohm porta la quantità che mancava, facendo coppia con Fagioli. Non credo che ci sia già un colpo pesante in canna . La Fiorentina ad oggi il pacchetto di centrocampo lo tiene, il resto dipenderà dalle cessioni. Lo scorso anno nel momento decisivo del mercato non c'era ancora nulla. Negli ultimi 7 giorni la Fiorentina potrà stare a guardare, o quantomeno senza avere l'acqua alla gola."

Le uscite: "Per me Beltran alla fine partirà, non è un giocatore adatto al nostro calcio. La Fiorentina gli farà capire che per la società l'offerta del Flamengo, è un'occasione da non perdere. Per la Fiorentina un tesoretto sarà riuscire a piazzare certi giocatori. Il problema è che alcune squadre non riescono a pagare gli ingaggi, e magari la Fiorentina dovrà contribuire. In difesa c'è già molto affollamento, ma bisogna che si verfichino alcune circostanze giuste per arrivare ad un difensore forte. Dodò dovrebbe rimanere, e l'ho visto molto motivato."