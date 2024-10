R.Galli: “Beltran a oggi vale 15 milioni. Kayode può essere un rimpianto”

Oggettivamente ci sono delle situazioni che innescano già intrecci di mercato. A Firenze ci sono giocatori che inevitabilmente dovranno andare via a gennaio. Sono convinto che Palladino le scelte con la società le abbia già fatte sia sul mercato in entrata che in uscita. Beltran? L’argentino sta pagando scelte di ruolo su cui lui non ha colpe. Se riesci a venderlo bene serve un’alternativa a Kean con le caratteristiche utili allo schema di Palladino. A oggi Beltran non vale i soldi che hai speso, il suo valore si aggira sui 15 milioni. Se poi la Fiorentina riuscisse a prenderci più soldi, dovremmo fare gli applausi alla società. Kayode? Perderlo rischierebbe di perdere un potenziale valore che potrà avere in futuro. Servirà trovare una cifra per cui non ci saranno rimpianti, se ci fosse l’idea di venderlo