Gudmundsson-Rugani, cosa filtra in vista della sfida contro il Como

Situazione diversa invece per Rugani. Il difensore può rientrare tra i convocati solo per gara contro il Pisa, ma appare difficile immaginarlo subito titolare. Il problema al polpaccio accusato in Juventus-Roma lo sta ancora limitando: sta svolgendo un lavoro di riabilitazione personalizzato anche sotto l'aspetto della forma fisica. Il rientro in gruppo è previsto verso la fine della settimana. C’è poi un dettaglio che incide sulle tempistiche: Rugani non è inserito nella lista UEFA, quindi salterà la sfida contro lo Jagiellonia.