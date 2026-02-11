La Fiorentina prova a recuperare pedine importanti in vista dei prossimi impegni. Le notizie che arrivano dal Viola Park, riportate da Radio Bruno, riguardano da vicino le condizioni di Albert Gudmundsson e Daniele Rugani.
Gudmundsson-Rugani, cosa filtra in vista della sfida contro il Como
Per quanto riguarda l’islandese, il numero 10 proverà spinge per scendere in campo sabato ma il recupero, a oggi sembra molto complicato. Gudmundsson proverà a esserci, altrimenti sarà in campo contro il Pisa.
Situazione diversa invece per Rugani. Il difensore può rientrare tra i convocati solo per gara contro il Pisa, ma appare difficile immaginarlo subito titolare. Il problema al polpaccio accusato in Juventus-Roma lo sta ancora limitando: sta svolgendo un lavoro di riabilitazione personalizzato anche sotto l'aspetto della forma fisica. Il rientro in gruppo è previsto verso la fine della settimana. C’è poi un dettaglio che incide sulle tempistiche: Rugani non è inserito nella lista UEFA, quindi salterà la sfida contro lo Jagiellonia.
