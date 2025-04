Pruzzo controcorrente: “Col Parma bastava non perdere. Palladino? Va confermato”

Che venga meno un po’ di motivazione con gare così ravvicinate è possibile. Non è automatico riuscire a riattaccare immediatamente la spina. Col Parma, per me, non è un’occasione persa: in partite come questa è importante non perdere. I singoli? Devono dare segnali. Kean ha sbagliato la palla gol più importante della partita: serve più cinismo in certe occasioni. Ma gli errori fanno parte del gioco, non si può essere sempre al 100%. Palladino? Va confermato anche se resta fuori dalle coppe e non vince la Conference. Non è giusto decidere il suo futuro in base a una singola partita.