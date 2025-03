Primavera, Galoppa rivela: “Ecco come gestisco i miei ragazzi”

Il ruolo dell'allenatore-educatore

Un aspetto fondamentale per Galloppa è il rapporto con i ragazzi: “Io e il mio staff curiamo prima di tutto l’aspetto personale. Non siamo i loro genitori, ma siamo allenatori ed educatori che devono aiutarli a crescere. Quando un giocatore sale in prima squadra, può sentirsi arrivato e, al ritorno in Primavera, avvertire il peso della responsabilità. Per questo parlo sempre con loro e cerco di gestirli nel modo giusto”.