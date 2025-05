Pres. ACCVC: “Commisso, visione strana. Oltre la Fiesole non c’è uniformità”

Filippo Pucci , presidente dell'ACCVC fa chiarezza dopo il duro comunicato diramato in mattinata in risposta alle parole di Commisso sui tifosi : "Dire che chi contestava era la Curva Fiesole, che i cattivi erano loro, ci è sembrata una visione strana, non corrispondente alla realtà. Nella partita contro il Torino per esempio la contestazione non è partita dalla curva ma da altri settori dello stadio.

Ci troviamo di fronte a una situazione surreale, non è pensabile che un allenatore faccia una cosa del genere, che chi sta sopra di lui non si sia accorto di niente e della sensazione che il presidente non sapesse nulla dopo che si era esposto il giorno prima. Da un punto di vista strutturale-organizzativo ci sono dei problemi, altrimenti una situazione così grottesca che ha messo il presidente alla berlina non sarebbe successa. Questo ci ha portato a fare questo comunicato: Firenze e la Fiorentina si aspettano di più. Commisso ha detto che alla conduzione della società pensa lui, ma non si può proibire alla gente di pensarla in maniera diversa e c'era la necessità di mettere i puntini sulle i sottolineando che non è vero che oltre la Curva Fiesole c'è uniformità di pensiero.