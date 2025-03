Pradè: “Vittoria pesante. Il mister lo ha sempre detto, questo il nostro percorso”

Crescita e fiducia nel progetto — Il direttore sportivo ha poi parlato dello stato di forma della squadra: "In questo momento il gruppo sta bene, e il mister lo ha sempre detto. Ci voleva tempo e glielo abbiamo dato. Adesso iniziamo a vedere i risultati del lavoro svolto".

Rush finale e il sostegno di Commisso — Pradè ha anche evidenziato il valore del lavoro fatto durante la sosta e la determinazione per il finale di stagione: "Abbiamo sfruttato bene la pausa per prepararci al meglio. Ora ci attende un rush finale con tante squadre forti in lotta, ma dobbiamo essere bravi a rimanere in alto".

Non è mancato un pensiero per il presidente Rocco Commisso e la sua famiglia: "Commisso sa bene quanto lui e i suoi cari siano importanti per noi. La sua presenza è energia, confronto e condivisione. Una dedica speciale va a lui, a Catherine, a Joseph e ai nostri tifosi, che anche oggi sono stati incredibili".

Lo sguardo alla sfida con il Milan — Infine, Pradè ha parlato del prossimo impegno della Viola, in trasferta contro il Milan: "Dobbiamo confermarci anche in quella gara. Fuori casa non abbiamo sempre fatto bene, ma dobbiamo riuscire a ottenere punti anche lontano dal Franchi. Sarà una sfida durissima, ma ci siamo anche noi".