Pradè: “Nei secondi tempi ci prende paura. Folorunsho ha le p***e”

"Abbiamo iniziato benissimo, come spesso capita. Poi dopo, non so come mai, ci prende una paura, ma abbiamo combattuto. Abbiamo tanta voglia, e vediamo degli atteggiamenti con cui abbiamo fatto quella striscia di vittorie. Folorunsho è uno forte, ha le palle, ha fatto una settimana difficile dopo una botta a Roma, ma lui si è sacrificato. Oggi era importantissimo, il mister lo aveva detto. I ragazzi lo hanno capito, hanno combattuto e lotato assieme"