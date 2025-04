Pradè: “Felice per Beltran, peccato per Zaniolo. Che fatica questi 4 giorni!”

Grande soddisfazione anche per il ritorno al gol di Lucas Beltrán : “Sono felice per il gol di Lucas, gli serviva tanto, tanto, tanto. Questo era un campo difficile, con il vento che è stato anche un fattore. Ma questa vittoria ci tiene vivi e in corsa”.

Poi un riferimento alla trasferta complicata, protrattasi ben oltre il previsto: “Ora dobbiamo riposarci tutti. Siamo 68 persone qui, tutte con impegni e priorità. Comprendiamo il valore di ciò che è accaduto, ma restare quattro giorni lontano da casa senza sapere come allenarsi non è semplice. Mi unisco ai ringraziamenti di Ferrari per il Cagliari e il presidente Giulini: ci hanno accolto con disponibilità. Per fortuna, almeno, eravamo in un’isola meravigliosa”.