Marin Pongracic, difensore centrale croato, è al centro della retroguardia nella formazione iniziale della Fiorentina per la prima giornata di campionato a Cagliari. L'ex Lecce ha parlato a Dazn:
Pongracic: “Siamo tutti contenti che ci sia Pioli, proviamo a fare grandi cose”
Il ritiro è sempre un po' duro, ma importante per mettere benzina nelle gambe. Il nostro rapporto con il mister è molto buono, ha esperienza e siamo contenti che ci sia lui con noi per provare a fare grandi cose insieme.
