Così Marin Pongracic alla fine dell'amichevole del Viola Park tra Fiorentina e Japan University:
Pongracic: “Fisicamente stiamo bene e giovedì saremo pronti. Io leader? Vediamo”
Al termine del 2-1 subito contro la Japan University ha parlato il centrale croato
Volevamo fare una prestazione migliore rispetto a quanto fatto stasera, ci sono stati degli errori che sicuramente in futuro dovremo evitare, abbiamo perso ma guardiamo avanti. La nostra condizione? Siamo al 100%, tranquilli, e siamo pronti. Forse qualcosa non ha funzionato dietro, adesso è difficile dirlo subito dopo la partita, in Inghilterra sicuramente le cose erano andate un po' meglio. Se ho le chiavi della difesa viola come leader? Non lo so, vediamo, io do sempre il massimo e voglio fare il meglio possibile. Gli avversari di Conference? Giovedì saremo pronti, da domani inizieremo a studiarli.
