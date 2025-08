Polverosi: “Sohm giocatore completo. Tridente Gud-Dzeko-Kean? Tutto da vedere”

Sohm sarà un elemento molto utile per la Fiorentina: è un centrocampista completo, capace sia di essere incisivo che raffinato. Mandragora? Dopo l’ottima stagione passata, è normale che chieda qualcosa in più. Non conosco i dettagli della trattativa, ma tenerlo in rosa sarebbe sicuramente un grande vantaggio per la Fiorentina, un ulteriore segnale positivo e un supporto concreto per Pioli. Attacco? Pioli sembra intrigato dall’idea di schierare Gudmundsson alle spalle di Kean e Dzeko, ma resta da vedere se la squadra riuscirà a trovare il giusto equilibrio per rendere efficace questa soluzione.