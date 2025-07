Polverosi: “Fiorentina quasi pronta, manca solo un centrocampista strutturato”

La Fiorentina ha già una fisionomia precisa, e siamo ancora lontani dal via del campionato. È sorprendente, perché al momento nessuna squadra in Serie A sembra così pronta. Pioli non ha mostrato grandi esperimenti tattici, l’impianto c’è già. L’unico punto da rinforzare resta il centrocampo: con Gudmundsson trequartista, in alcune partite la coppia in mediana potrebbe andare in difficoltà.