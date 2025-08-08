Ernesto Poesio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue dichiarazioni:
Poesio: “Pioli sa cosa serve. Attenzione a non trasformare entusiasmo in pressione”
Il giornalista a Radio Bruno tra valutazioni su Richardson, Ndour e il mercato di centrocampo.
Richardson è ancora alla ricerca della sua posizione in campo. Anche l’anno scorso sembrava un po’ spaesato, come un pesce fuor d’acqua. Ndour invece mi sembra già più definito, ma deve migliorare molto. La Fiorentina sta facendo bene a valutare la situazione di Mandragora. Credo che, in caso di partenza, serviranno almeno due innesti in mezzo al campo.
Pioli—
Quando Pioli ha accettato la panchina sapeva cosa era successo nella scorsa stagione. Sapeva di dover rilanciare l’entusiasmo e ha fatto bene a non nascondersi sugli obiettivi stagionali. L’importante è che l’entusiasmo non si trasformi in aspettativa, perché potrebbe diventare un freno.
