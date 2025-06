Poesio: “Pioli per colmare le lacune societarie”

Ernesto Poesio, intervenuto nel corso del Pentasport su Radio Bruno, ha commentato il nuovo ciclo della Fiorentina con Stefano Pioli in panchina, evidenziando le caratteristiche dell’allenatore e l’importanza di affiancarlo nel modo giusto.

“Pioli è un allenatore autosufficiente – ha spiegato – ha l’esperienza necessaria per colmare anche eventuali lacune strutturali della società, come la mancanza di un vero team manager. ”

Sul possibile ritorno di Milan Badelj in un ruolo dirigenziale: “Con Pioli c’è un legame stretto. Ma serve una figura capace, in grado di affiancarlo concretamente. La scelta deve essere funzionale e non solo affettiva.”