Poesio: “Pioli ha una sfida con Gudmundsson. Piccoli un ottimo ricambio”

"Il Cagliari è un avversario provante, rispetto al Polissya. Negli anni passati avevamo sofferto molto di più ai preliminari, e questo è positivo in vista delle prime due gare di campionato. Giovedì prossimo Pioli potrà schierare delle riserve. Dovremmo vedere una Fiorentina più offensiva rispetto allo scorso anno. Per ora il tridente è un po' in secondo piano, il 3-5-2 è in parte confermato. Ho visto fare una pressione alta, in modo quasi simile rispetto ad Italiano."

Su Piccoli: "Pioli è riuscito in quello che non era riuscito a Palladino, avere un ricambio di Kean. Lo scorso anno è pesato, e la Fiorentina quando non c'è stato Moise ha sofferto. Anche la panchina può aiutare a stare in alto. Piccoli ha talento, ed ha già un po' di esperienza. Si era capito che Ndour fosse un giocatore di raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Da Gudmundsson passerà molto del destino della Fiorentina, lo scorso anno è stato in ombra. Deve ancora crescere in quella posizione, deve portare meno il pallone in certe zone, come Fagioli. Con un tridente c'è tanto da coprire, sarà un impresa per Pioli. Trovare la posizione a Gudmundsson è una delle sfide di Pioli"