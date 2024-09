Poesio: “Palladino merita il tempo di Commisso e non deve cambiare modulo”

Palladino ? "Il tempo necessario si concede quando si inizia una nuova avventura. Non sarà semplice gestirlo, ma la speranza è che domenica con l'Atalanta si vede già un buon passo avanti, soprattutto dal punto di vista difensivo. Se non dovessero vedersi, sarebbe anche più complicato chiedere tempo. Va sfruttato bene per approntare dei miglioramenti".

Il modulo? "Mi è sembrata un po' assurda la discussione dopo la partita contro il Monza di modificarlo subito. Questo allenatore ha delle idee e vorrà giocarsi le sue carte sul lavoro che ha impostato dal ritiro. Un giocatore come Gosens è arrivato per questo, così come il resto del mercato ha assecondato la sua idea di calcio. Snaturare le proprie idee sarebbe un'ammissione di confusione che non farebbe bene nemmeno ai giocatori".