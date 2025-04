Poesio: “Limitare il Betis e giocarsi tutto al ritorno. Kean, rientro fondamentale”

Le parole del giornalista sulle vicende di casa Fiorentina. Avere Kean in attacco l'arma in più per la qualificazione

Redazione VN 30 aprile 2025 (modifica il 30 aprile 2025 | 19:21)

Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, il giornalista Ernesto Poesio ha parlato così del momento viola verso la semifinale di Conference contro il Betis: "E' una semifinale di una coppa europea, fino ad ora la Fiorentina ha avuto un cammino facile ma prima o poi doveva arrivare una partita così. Bisogna dimostrare che in Europa la squadra esprime come fatto nei big match del campionato. La Fiorentina preferisce un gioco fatto di ripartenze, per questo il ritorno di Kean è fondamentale. Mi aspetto una squadra accorta, la qualificazione si gioca in due partite con il ritorno in casa, quindi bisogna passare la partita di domani limitando il più possibile il Betis e lasciare tutto aperto per il ritorno".

"La poca esperienza di Palladino? Pellegrini può avere qualche vantaggio, ma la differenza la farà la capacità di stare nella partita, di riuscire a non farsi bloccare dall'importanza della partita e con la consapevolezza che i viola arrivano da due finali di Conference consecutive e non è vero che il Betis sia favorito. Loro hanno Antony, ma un giocatore come Kean è fuori categoria per questa coppa: me lo aspetto dal 1', anche con le stampelle. Spogliatoio unito con Moise? Palladino ha sempre detto che il rapporto con i giocatori sta alla base, sa bene quanto sia importante avere Kean in attacco e quanto Kean indipendentemente dal suo problema abbia voglia di mettersi in mostra in una semifinale europea se non ci sono impedimenti fisici".