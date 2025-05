Poesio: “Kean? Ecco cosa direi in conferenza stampa. Vi dico chi riscatterei”

Conference utile per trattenere giocatori — Poesio sottolinea il valore della Conference League non tanto per il prestigio della competizione in sé, quanto per le opportunità che offre a livello gestionale:

“La Conference ti garantisce la possibilità di trattenere certi giocatori, anche se ti costerà qualche punto in campionato.”

Kayode, addio doloroso ma utile al mercato — “La cessione di Kayode è un grande dispiacere. Però garantisce un bel gruzzoletto da reinvestire. Il mercato ora è da sfruttare con intelligenza.”

Gudmundsson, Kean e le strategie in attacco — “Tra Palladino e Gudmundsson non mi sembra sia nato un grande feeling. Bisognerà capire il suo futuro.”Su Moise Kean, invece, Poesio è netto:“Se davvero è motivato a restare, non vedo perché non si possa ufficializzare già domani in conferenza. Sarebbe un segnale forte.”

Servono colpi pesanti — “Per fare il salto servono innesti veri. Colpi alla Gosens e De Gea, gente che ti fa salire di livello.”

I singoli: Mandragora, Comuzzo, Colpani, Cataldi — Poesio ha poi dedicato spazio ad alcune individualità che hanno segnato la stagione:

Mandragora: “Esempio di impegno, si è evoluto passando da un ciclo all’altro.”

Comuzzo: “Giovanissimo ma maturo. Ha rinnovato, ha saputo restare equilibrato a gennaio, e ieri ha segnato un gol ‘alla Mancini’. Merita applausi.”

Colpani: “Si è adattato bene all’inizio, ha dato una mano anche a Dodò, ma alla fine non ha fatto ciò per cui era stato preso. Temo sia una questione mentale, del peso della maglia. In quel caso, per me è no.”

Cataldi: “Ha mostrato fragilità ma anche qualità da leader. E poi il riscatto è vantaggioso.”