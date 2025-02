Poesio: “Kean è perfetto per la tattica di Palladino. Zaniolo? Deve difendere”

Sicuramente la partita di lunedì vedrà degli interpreti diversi. Magari ci saranno i nuovi, anche se non credo cambierà l'atteggiamento della Fiorentina. La difesa solida e compatta, con le ripartenze veloci è il modo migliore di giocare per questa squadra. Fagioli potrebbe essere il prossimo titolare della Fiorentina, mentre Zaniolo, con Gudmundsson e Beltran, difficilmente troverà spazio dall'inizio. L'argentino ti regala equilibrio, come prima faceva Bove. In questo momento Beltran è insostituibile.