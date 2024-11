Poesio: “Inter superiore, ma la Fiorentina non ha niente da perdere. Colpani…”

LA GRANDE OCCASIONE

"La prospettiva di battere l'Inter è bella, ma non dobbiamo pensare all'idea di un contraccolpo in caso di sconfitta, ci sarà però poco tempo per soffermarsi su eventuali occasioni perse. Se domani fai una grande partita e vieni condannato da un episodio esci comunque tra gli applausi, il fatto di aver giocato in Conference ti permette di arrivare a questo appuntamento più riposato. Le squadre impegnate in Champions qualche punto per strada lo lasceranno. Colpani? Sono convinto che l'apporto che sta dando in questa posizione più defilata si rivelerà utile, Palladino si fida di lui ed è giusto fidarci anche noi, non ha mai demeritato fino ad oggi"