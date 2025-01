Poesio: “I viola sono un cantiere. Mercato? Via gli scontenti”

"Ci sono vari problemi, sotto il punto di vista tattico, psicologico e fisico. La squadra deve chiarire il proprio assetto in campo e recuperare a livello fisico, perché serve correre di più. Sicuramente, le assenze di Cataldi e Bove stanno pesando tantissimo al momento, davano un equilibrio che adesso non c'è più. Mi sembra di rivevere un Déjà vu, in particolare la situazione di fine estate quando arrivarono all'ultimo secondo tutti i centrocampisti e si trovò alla fine l'assetto della squadra. Ad agosto, si diceva che la Fiorentina era un cantiere, mi sembra che lo sia tornato ora. Il mercato, adesso, dovrà dire qualcosa sia in entrata, ma anche in uscita. Anche perché è evidente che ci sono dei giocatori scontenti che devono essere ceduti".