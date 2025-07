Pistocchi: “Fiorentina? Progetto tecnico confuso. E su Pioli ho un dubbio”

"La Fiorentina l'anno scorso ha fatto un buon campionato, raggiungendo una buonissima posizione di classifica. Son cambiate tante cose però, Palladino se ne è andato ed ora è arrivato Pioli, che in passato non si lasciò benissimo con Firenze. Dopo l'Arabia, è tornato in Italia per dimostrare il suo valore. Sul mercato, comunque, i gigliati stanno facendo bene. Dzeko, ad esempio, fa tutti i movimenti giusti in campo da sempre e sarà molto utile ai viola".