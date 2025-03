Pioli su Astori: “Portiamo avanti i suoi valori. Capitano vero e uomo di cultura”

Intervistato da Sky Sport nel settimo anniversario della scomparsa di Davide Astori, l'ex tecnico viola Stefano Pioli ha ricordato il Capitano: "E' impossibile dimenticare il 4 marzo come è impossibile non avere ricordi positivi su quello che era Davide. Il suo sorriso, la passione, la positività: un ragazzo fantastico con il quale ho avuto la fortuna di condividere un momento importante e che ha lasciato un segno in tutti noi. Davide è dentro di me non solo per il tatuaggio che ho, ho subito capito che era un grande capitano e una persona incredibile con cui confrontarsi anche in maniera convinta e diretta ma leale.