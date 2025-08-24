Pioli: “Pareggio giusto, dobbiamo lavorare. Non ho messo Dzeko per un motivo”

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole dopo il pareggio contro il Cagliari:
Per lo svolgimento della partita il risultato è anche giusto, ma dovevamo difendere meglio la situazione del gol. Una vittoria sfuggita per poco. Nel primo tempo abbiamo giocato male, ma nella ripresa ho visto cose positive. Adesso mi concentrerò su tutto. Volevo dare continuità alla squadra di giovedì, sapendo di poter pagare qualcosa in certi tratti. Stiamo insieme da soli 40 giorni, ci sono ancora tante cose da fare. Ma vedo cose molto positive da cui ripartire, peccato solo per la vittoria mancata. Mandragora? Non è stato solo il suo cambio. Abbiamo alzato la qualità e il palleggio, mentre nel primo tempo non abbiamo spinto come dovevamo. Rolando è un giocatore importante. Kean e Dzeko? Sono due attaccanti diversi, che possono giocare insieme. Volevo metterlo Edin ma poi ho dovuto cambiare Gosens, spesso dobbiamo fare scelte obbligate. Poi lui giocherà giovedì, visto che non ci sarà Moise. Mercato? Se ci saranno occasioni per migliorare la squadra la società sa come intervenire, adesso penseremo alla Conference.
