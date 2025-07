Pioli: “Giusto voler alzare l’asticella. Lavoriamo per avere un gioco riconoscibile”

La terza uscita al Franchi della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli si chiude con una vittoria convincente contro la Carrarese, ma il risultato passa in secondo piano rispetto al messaggio che il tecnico ha voluto trasmettere: costruire identità e appartenenza.

Non è mancata l’emozione, davanti a uno stadio che ha voluto far sentire da subito il proprio affetto all’allenatore che torna sulla panchina viola dopo anni difficili. “Gli striscioni e l’accoglienza mi danno tante responsabilità. Firenze sa emozionarmi, e io lo sento. So quante aspettative ci sono e quanto i tifosi desiderino alzare l’asticella. Ed è giusto così”.