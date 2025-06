Pin: “Valentini e Fortini interessanti. Biraghi? Se vuol stare in panchina…”

Che faresti con Gudmundsson? Bisogna vedere se rientra nella visione tattica di Pioli. Il ragazzo è un talento, nonostante gli alti e bassi visti in questa stagione. Bisogna però mettere in chiaro una: se resta gioca titolare. Se viene confermato gli va trovato, senza rifletterci troppo, un posto in campo.

La difesa? Con il rientro di Valentini e Fortini la Fiorentina avrebbe un materiale interessante dal quale ripartire. Il fatto di riuscire ad avere due giocatori per ruolo, interscambiabili, potrebbe far fare davvero la differenza la prossima stagione. E se tornasse Biraghi? Dovrà esprimersi l'allenatore in tal senso. Se non ricordo male, Cristiano, è l'ultimo superstite del primo mandato da allenatore viola di Pioli. Non so quale sia il rapporto tra i due, ma credo sia fondamentale capire la qualità dei giocatori che saranno 'davanti' a Biraghi. Bisogna inoltre capire se fosse disposto o meno ad accomodarsi in panchina oppure, se la pretesa dell'ex capitano viola, fosse quella di giocare titolare".