Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per la parlare della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pignotti: “Pioli ha dato forma alla squadra. Il clima sta cambiando”
news viola
Pignotti: “Pioli ha dato forma alla squadra. Il clima sta cambiando”
Le parole del sindaco di Bagno a Ripoli sulla Fiorentina di Stefano Pioli
"L'amichevole con lo United ha lasciato ottime impressione. Abbiamo una squadra che si può rafforzare, ma l'ossatura c'è. Pioli ha dato forma alla squadra. E' un mercato fatto con intelligenza. Non c'è il clima trascinante ancora perché c'è un passato recente, però sta mutando il clima attorno alla società. Le conferme poi verrano dopo. Il Viola Park è una zona molto attrattiva e i numeri lo confermano".
I lavori—
"Oggi è stata messa la prima pietra del secondo lotto della variante di Grassina. Stimo lavorando per creare le condizioni per raggiungere il territorio in modo intelligente con la tramvia, ma anche con le macchine".
© RIPRODUZIONE RISERVATA