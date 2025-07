Pierini: “Gli infortuni hanno condizionato Fazzini. Pioli è perfetto per Firenze”

Le difensore della Fiorentina, Alessandro Pierini, ha commentato così gli arrivi di Mattia Viti e Jacopo Fazzini

Alessandro Pierini, ex giocatore di Fiorentina e Udinese, ha parlato del mercato viola e degli arrivi di Fazzini e Viti su Lady Radio:

"Fazzini, oltre che un profilo molto interessante, è soprattutto un ragazzo umile e tranquillo. Al giorno d'oggi non sono tanti i giovani così. Può ancora crescere molto, sia fisicamente che mentalmente, speriamo che la sua stagione non venga condizionata dagli infortuni come quella appena terminata. E' un profilo perfetto anche per il futuro della nazionale".

Viti e Comuzzo "Il centrale ex Nizza è un buon rinforzo per la Fiorentina. E' giovane, ma con una grande stazza, in più ha esperienza nelle nazionali giovanili e all'estero. Il suo potenziale è ancora inespresso e credo che a Firenze potrà dimostrare il suo reale valore. Comuzzo? E' un difensore che mi piace. Certo, deve ancora crescere, ma questo è il compromesso se vuoi i calciatori giovani".

Pioli — "La scelta legata a Stefano la ritengo giusta. E' una brava persona, perfetta per questa città. Servirà una squadra competitiva per ottenere risultati, ma credo che con un buon mix di giovani e non, riuscirà ad ottenere grandi risultati".