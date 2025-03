Piccinelli (Radio Rai): “Ndour impressiona, può essere importante già ora”

"Il Pentasport" propone un'intervista a Cristiano Piccinelli , voce di Radio Rai e ieri in cabina di commento per Fiorentina-Lecce :

"Per i viola era vitale tornare al successo e provare a fare qualcosa di diverso in campo col cambio di modulo rispetto alle ultime uscite. C'erano tanti interpreti diversi, anche a causa delle molte assenze. La squadra è ancora in convalescenza, ma sta dando segnali per un futuro più sereno, la vittoria può dare questi stimoli per ripartire dopo il terreno perso negli ultimi tempi".