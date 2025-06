Pernat consiglia: “Commisso, scegli Gilardino! Vieira deve farsi le ossa”

Gudmundsson: in viola talento sprecato? La riflessione di Carlo Pernat

Carlo Pernat , noto manager di piloti nel mondo del motociclismo e tifoso del Genoa, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per commentare il futuro della panchina della Fiorentina. E il suo nome preferito è chiaro: Alberto Gilardino .

“Gilardino è stato un po’ fregato dal Genoa. Quando ha rinnovato, non solo non ha ricevuto garanzie, ma anzi gliene sono state tolte. Gli hanno venduto Dragusin, Martinez, Gudmundsson e Retegui. Eppure è rimasto, perché è una persona seria.”

Pernat elogia la capacità del tecnico di fare gruppo e il lavoro svolto in particolare con Albert Gudmundsson , uno dei talenti più puri passati per Marassi negli ultimi anni:

“Con Gilardino, Gudmundsson è esploso. È un talento enorme, che segna e fa segnare. Ma se lo metti a giocare da seconda punta, spalle alla porta, perdi il 50% del suo potenziale. È un giocatore da lasciare libero, a briglia sciolta. Prima, con Blessin, giocava in 20 metri: era ingabbiato.”

Per questo motivo Pernat si augura che la Fiorentina punti proprio su Gilardino:

“È un po’ presuntuoso . Una volta arrivò allo scontro con Retegui per tirare un rigore.”

“L’ho conosciuto un po’. Grande giocatore, conosce il calcio e il mondo che lo circonda. Non ha giocato bene, ma ha portato a casa i punti, e questo è ciò che conta. È molto bravo con i giovani, come Masini e Venturino. Non si dà arie, ma deve ancora farsi le ossa.”