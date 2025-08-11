Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto questa sera durante la puntata del "Salotto Viola" su Italia7, le sue dichiarazioni:
Perinetti: "Pioli ha le idee chiare, mercato Fiorentina con acquisti mirati"
Perinetti: “Pioli ha le idee chiare, mercato Fiorentina con acquisti mirati”
Giorgio Perinetti su Italia7: Pioli guiderà la Fiorentina con acquisti mirati e un attacco da migliorare. Fiducia per una stagione di livello.
L'impronta di Pioli—
Il calcio d'agosto è sempre poco attendibile. Certo, serve per crescere e per formarsi... comunque non ho dubbi in merito al fatto che Pioli riuscirà a trovare le migliori soluzioni per la Fiorentina. Fa tutto parte di un processo di crescita specifico e credo che Pioli abbia già le idee abbastanza chiare. Son certo che la società chiuderà il mercato con degli acquisti mirati e sono convinto inoltre che la squadra farà una stagione degna d'attenzione. Ma delle amichevoli estive tendo a non fidarmi troppo.
Il mercato—
Tutte le squadre sono perfettibili, tutte le rose migliorabili. Fa bene Pioli a chiarire esplicitamente cosa manca. Nel calcio di oggi gli impegni sono tantissimi ed è molto più facile usurare i giocatori. Almeno un altro giocatore davanti che possa sostituire Kean in modo efficace credo serva.
Il tridente d'attacco—
Una coesistenza non semplice ma possibile. La convivenza tra i tre predetti, oltre a richiedere un sacrificio ai compagni, presuppone anche grande intelligenza tattica. A volte però, il tridente, verrà applicato.
Comuzzo—
Comuzzo ha dimostrato un'intelligenza notevole a non 'agitarsi' più di tanto per andare via. Non credo che il valore del ragazzo diminuirà drasticamente nell'arco di una stagione. Anzi, credo proprio che aumenterà La società ha fatto bene a porre il veto sul difensore.
