Perinetti: “Palladino mi ha sorpreso, da mio giocatore non lo vedevo allenare”

Fiorentina ? "È la sorpresa positiva, con il cambio di allenatore giovane e alle prese con la prima esperienza in una squadra di alta classifica. Può continuare così e imporsi davvero come la sorpresa della Serie A insieme alla Lazio, può andare a sostituire le due delusioni che sono Milan e Roma.

Palladino? "Sono sincero: gli ho scritto che non me l'aspettavo, perché l'ho avuto come calciatore. Non credevo che potesse diventare un allenatore e che lo facesse così bene, soprattutto. Questa grande trasformazione denota una veloce applicazione e molta capacità".