Perinetti: “Kean è il simbolo della Fiorentina. Il finale sarà in crescendo”

"Si parla delle difficoltà della Juventus, ma la Fiorentina ha tratto dalla vittoria in Conference lo spirito per ritrovare l'autostima. Certi giocatori sono recuperati alla grande come Fagioli e Gudmundsson. La Fiorentina si sta esaltando grazie a loro, ed il finale di stagione sarà in crescendo. Quest'anno gennaio è stato sorprendente per la Fiorentina, e non solo. In campo internazione è normale che aumenti la difficoltà. Ma la Fiorentina può fare bene pure li. La squadra ha spirito, Palladino ha saputo recuperare dalle difficoltà. Kean è stata una grande intuizione di Pradè e Goretti, prima non aveva continuità"