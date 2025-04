Pellissier: “Fiorentina, progetto solido e calcio divertente. Niente di meglio”

Pellissier ha poi parlato di Kean, sottolineando la sua importanza per la Fiorentina: “Moise è l’attaccante ideale per una squadra ambiziosa. Sta facendo molto bene grazie alla fiducia dell'allenatore e dei compagni. A Firenze ha trovato il suo ruolo da leader in attacco, senza la pressione di dover segnare sempre, ma con la libertà di sbagliare e crescere. Alla Juventus, pur avendo fatto bene, non aveva lo stesso spazio per esprimersi. Kean è un giocatore che può fare la differenza se messo nelle giuste condizioni, e Palladino ha creduto in lui fin da subito”.