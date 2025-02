Pastore: “Distanza Palladino-giocatori”. Trevisani: “Clima pesante dall’inizio”

Riccardo Trevisani

"La Fiorentina è sesta, che è più o meno dove deve stare. C'è un clima intorno a Palladino che va avanti dalla prima di campionato. Sicuramente vedo qualche difficoltà strutturale, dico pure che nel momento in cui la squadra non ha Adli, non ha Gudmundsson, perde Kean, non è una cosa da poco. E su Kean non possiamo dimenticare i meriti di Palladino, così come quelli per aver lanciato Comuzzo. Di sicuro il bel calcio espresso a Monza, non l'ha espresso a Firenze".