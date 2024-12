La sconfitta di ieri la Fiorentina si stacca dalle prime in classifica. Niente drammi come suggerisce Pierluigi Pardo

Fiorentina-Udinese è stata la seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina in campionato, dopo quella contro il Bologna. Una battuta di arresto per Palladino. Pierluigi Pardo a Radio 24 ha parlato così della partita e della stagione viola:

"Ieri avevo qualche dubbio sulla partita della Fiorentina, e sul fatto che potessero non vincere. Non mi sarei mai aspettato però che la viola perdesse addirittura. Va detto che non ci vedo nulla di male in una sconfitta, la Fiorentina sta facendo il suo campionato e certamente non deve lottare per lo scudetto. Un passaggio a vuoto ci può stare"