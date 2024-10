Papa Waigo: “Il gol alla Juve chi se lo scorda. Kean ha bisogno di fiducia”

Firenze mi manca tanto, anche se ogni anno passo in città per vedere la Fiorentina, ho sempre nostalgia. Il gol alla Juve è indimenticabile, è un bellissimo ricordo. Fiorentina? La sto seguendo sempre, quest’anno può togliersi diverse soddisfazioni. Kean? È sempre stato in ombra, cambiando molte squadre. È molto valido, se la piazza gli da fiducia può essere un grande valore aggiunto. Ha bisogno di essere coccolato, ha la rabbia e la voglia di dimostrare. Gudmundsson? Gli attaccanti devono lavorare insieme per il bene della squadra, loro due sono una grande coppia. De Gea? È un campione assoluto, gli anni al Manchester non si possono dimenticare. Non ha niente da dimostrare, la Fiorentina ha fatto un top acquisto. Ikonè? È un ragazzo da cui mi aspettavo molto, spero che si possa ancora risollevare, In questi anni ha molto deluso, adesso deve lavorare per tirare fuori le sue capacità. Lecce? Sono una squadra provinciale, molto attaccata al loro tifo. Con Corvino stanno facendo bene in questi anni