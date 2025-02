Palladino (Sky): “Champions? Felice che i ragazzi abbiano questa ambizione ma…”

Intervenuto nel post partita di Sky Sport, il tecnico viola Raffaele Palladino ha commentato così la serata di pura goduria del Franchi: "Un aggettivo per questa serata? Perfetta, magica, sotto tutti i punti di vista, eravamo in emergenza totale e ogni giorno succedevano cose inspiegabili, ieri Gudmundsson con la febbre e Adli con una distorsione. Nelle difficoltà si è vista la determinazione incredibile contro una squadra fortissima, abbiamo fatto un ottimo piano gara e i ragazzi sono stati esemplari. Tutti hanno dato il massimo, anche giocando fuori ruolo. Cosa significa questa vittoria? Non ci deve esaltare troppo, bisogna mantenere i piedi per terra ma ci dà consapevolezza, ho visto i ragazzi carichi e avevo la sensazione che ci credessero nonostante le difficoltà. E' una squadra che sa cosa fare, hanno autostima, valori e difendevano tutti come animali attaccando tutti insieme. Siamo la dimostrazione di un bellissimo gruppo pieno di valori umani e tecnici.

La Champions? Sono felice che i ragazzi abbiano questa ambizione, ma solo lavorando. In questi giorni i ragazzi in allenamento sono stati perfetti, ci ascoltano, sono stati bravissimi con lo staff a preparare i calci piazzati sia offensivi che difensivi. Lunedì ci aspetterà una partita ancora più difficile. Che formazione per Milano? Quando hai giocatori bravi è sempre difficile, ma è il mio lavoro e devo prendere le decisioni. Per questa partita avevo a disposizione 13 giocatori più 4 Primavera, è stato difficile lavorare in settimana ma ho messo in campo la formazione migliore. Parisi ha fatto una partita incredibile, anche Richardson, Dodò si è applicato da esterno alto, anche Pongracic è stato fantastico. Avremo i nuovi a disposizione lunedì, metterò in campo chi mi dà più sicurezze".