Palladino: “Serve dare di più in allenamento. Gud? Non è un problema di singoli”

Intervistato da Sky Sport al termine di Monza-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato così del k.o. e del momento complicatissimo: "Cosa sta succedendo? Stasera c'è poco da dire, dobbiamo fare i complimenti al Monza che ha messo in campo cuore e spirito. Noi non abbiamo fatto una buona prestazione, bisogna solo lavorare tanto e metterci qualcosina in più in allenamento. Non bisogna fare allarmismi, non ci siamo esaltati quando abbiamo vinto otto partite e ora non dobbiamo abbatterci. Gudmundsson? Non c'è un problema di singoli, ma conta il difendere insieme e attaccare insieme. Dobbiamo analizzare bene chi può dare qualcosa in più, sono piccoli dettagli che fanno la differenza ed è compito mio far capire ai ragazzi cosa c'è da migliorare. Poi ogni minima disattenzione la paghiamo, serve essere più attenti".